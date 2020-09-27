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Заявление МИД РК в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Сентября 2020, 17:17
Заявление МИД РК в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИД Республики Казахстан сделало заявление в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РК.

« Республика Казахстан выражает глубокую обеспокоенность эскалацией армяно-азербайджанского конфликта, произошедшей 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе.

Призываем дружественные нам Азербайджанскую Республику и Республику Армения принять все меры для стабилизации ситуации, отказаться от использования силовых средств и приступить к переговорам.

Готовы содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта на площадках международных организаций. Как действующий председатель СВМДА, предлагаем использовать имеющийся пакет мер доверия Совещания», - говорится в тексте заявления.




МИД РК   Азербайджан   Армения  
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