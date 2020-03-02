Заявление из-за коронавируса сделали в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В международном аэропорту Алматы сделали заявление из-за коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе аэропорта сообщили, что с 1 марта вступило в силу постановление главного санитарного врача Казахстана «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан».





Страны, в которых были зарегистрированы случаи заражения COVID-19, подразделяются на три категории.

Категория 1: а) – КНР и Иран. Прибывающие из этих стран помещаются в карантин на 14 дней. В дальнейшем с последующим медицинским наблюдением в организациях первичной медико-санитарной помощи (далее ПСМП) в течение 10 дней после выписки (ежедневный обзвон).

Категория 1: б) – Гонконг, Макао, Тайвань, Южная Корея, Италия и Япония. Для прибывающих из стран этого списка предусмотрен домашний карантин с исключением посещения мест массового скопления людей под присмотром работников ПМСП на протяжении 14 дней. После окончания срока также ежедневный обзвон в течение 10 дней.

Категория 2 – Сингапур, Таиланд, Азербайджан. Прибывающие будут находиться 14 дней под наблюдением по месту проживания с ежедневным посещением медицинских работников с дальнейшим обзвоном в течение 10 дней.

Категория 3 – Германия, США, ОАЭ, Великобритания, Франция, Бахрейн, Кувейт, Испания, Малайзия. Прибывающие будут находиться под наблюдением сотрудников ПМСП по месту жительства путем обзвона на протяжении 24 дней.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы развернули новый транзитный зал для пассажиров из Китая и Ирана.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов озвучил меры по профилактике коронавирусной инфекции.