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Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
5 Января 2022 00:35
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
Дорогие соотечественники!
Вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым последует наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие.
Обращаюсь к молодежи: не портьте свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким.
Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам.
Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире.
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