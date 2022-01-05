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Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране

5 Января 2022 00:35
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Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране

Дорогие соотечественники!

Вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым последует наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие.

Обращаюсь к молодежи: не портьте свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким.

Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам.

Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире.



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