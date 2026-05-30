Заявление ЕАЭС по искусственному интеллекту заложит основу цифровой политики региона — эксперт

Президент Казахстанской ассоциации информационных технологий и инноваций Ирина Сулименко рассказала корреспонденту Kazinform, почему искусственный интеллект становится вопросом экономической конкурентоспособности стран ЕАЭС, и какие возможности цифровое явление открывает для Казахстана.

После заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане одной из самых обсуждаемых тем стало совместное заявление государств ЕАЭС об ответственном развитии искусственного интеллекта. Эксперты считают, что речь идет о документе, который может определить подходы к развитию цифровой экономики региона на годы вперед.

О том, что на самом деле означает это заявление, какие возможности оно открывает для Казахстана, и почему искусственный интеллект становится вопросом экономической конкурентоспособности, рассказала Президент Казахстанской ассоциации информационных технологий и инноваций Ирина Сулименко.

— Ирина, на заседании ЕАЭС было принято совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Почему, как Вы думаете, этому уделяется столько внимания?

— Отвечу реалиями: искусственный интеллект перестал быть технологией будущего и становится прямо сейчас инструментом настоящего. Сегодня ИИ влияет абсолютно на все сферы: промышленность, логистику, государственное управление, финансы, образование, культуру, сельское хозяйство. Фактически страны начинают конкурировать не только за инвестиции и рынки сбыта, но и за данные, вычислительные мощности и скорость внедрения новых технологий. Это перестало быть чем-то эфемерным и перешло в разряд повседневной необходимости.

Поэтому заявление ЕАЭС — это ясный сигнал о том, что государства региона понимают масштаб изменений и хотят выработать общие подходы к использованию ИИ.

— Что включает в себя это заявление, если выразиться простыми словами?

— Если говорить максимально ёмко и понятно, то страны договорились о нескольких базовых принципах. Перечислю их тезисно для вашей аудитории:

Во-первых, искусственный интеллект должен развиваться безопасно и не нарушать права граждан.

Во-вторых, странам и обществу необходимы понятные и предсказуемые правила работы для бизнеса.

В-третьих, нужно развивать собственные цифровые компетенции, инфраструктуру и кадры.

И наконец, страны-участницы ЕАЭС признают необходимость сотрудничества в вопросах обмена опытом, технологиями и лучшими практиками. Это не жесткое регулирование и не набор запретов. Скорее это рамка, которая показывает направление развития региона.

Фото: Оспан Али

— Многие задаются вопросом: что от этого получит обычный бизнес?

— Для бизнеса самое важное — предсказуемость. Сегодня предприниматели инвестируют в цифровизацию, автоматизацию и внедрение ИИ. Но любые инвестиции требуют понимания правил игры.

Когда страны начинают вырабатывать согласованные подходы, компаниям становится проще создавать решения сразу для нескольких рынков, масштабировать продукты и развивать технологическое сотрудничество. Для бизнеса это означает снижение барьеров и появление новых возможностей.

— Что, по-вашему экспертному мнению, это может дать Казахстану?

— Для Казахстана — это возможность занять более заметное место в цифровой экономике региона. У нашей страны есть сильные позиции в сфере цифровых государственных услуг, финтеха и электронного взаимодействия государства и бизнеса. Сейчас важно сделать следующий шаг — развивать инфраструктуру данных, облачные технологии, центры обработки данных и решения на основе искусственного интеллекта.

Если раньше конкурентным преимуществом страны могли быть природные ресурсы, то сегодня все большее значение приобретают цифровые ресурсы и человеческий капитал. Поэтому для Казахстана вопрос ИИ — это не только технология, но и вопрос экономического роста.

— Можно ли говорить о том, что ЕАЭС включен в мировую гонку искусственного интеллекта?

— Безусловно. Сегодня основная конкуренция разворачивается между США, Китаем и Европейским союзом. Они инвестируют сотни миллиардов долларов в развитие ИИ и вычислительной инфраструктуры.

Конечно, ЕАЭС не может соперничать с такими масштабами инвестиций. Но регион может найти свою нишу. Речь идет о создании общего цифрового пространства, развитии совместных проектов и использовании сильных сторон каждой страны. Главный риск сегодня — оказаться исключительно потребителем чужих технологий. Главная задача — стать участником процесса создания собственных решений.

— Насколько важна роль частных ИТ-компаний в этом процессе?

— Ключевая. Любая цифровая трансформация происходит не на уровне деклараций, а на уровне конкретных проектов в компаниях и государственных организациях. Мы уже видим, что в странах ЕАЭС существуют зрелые ИТ-компании, которые десятилетиями занимаются автоматизацией бизнеса, цифровизацией предприятий и внедрением аналитических систем.

Например, экосистема решений 1С широко используется в странах ЕАЭС для автоматизации учета, управления производством, логистики и работы с данными. Сегодня такие платформы постепенно становятся основой для внедрения новых инструментов аналитики и искусственного интеллекта.

Фото: Оспан Али

Однако даже при наличии общих экономических связей бизнес по-прежнему сталкивается с различиями в требованиях к данным, электронному документообороту, интеграции государственных сервисов и цифровому регулированию.

Для разработчиков и интеграторов это означает необходимость адаптировать решения под особенности каждого рынка, что требует дополнительных ресурсов и времени. Поэтому любые шаги в сторону сближения цифровых подходов и стандартов внутри ЕАЭС способны снизить такие барьеры, ускорить внедрение новых технологий и создать более благоприятные условия для масштабирования цифровых решений на пространстве союза.

Особенно это важно в эпоху искусственного интеллекта. Чем более совместимы цифровые системы, тем проще компаниям обмениваться данными, внедрять аналитические инструменты и использовать ИИ для повышения эффективности бизнеса. В конечном итоге выигрывают не отдельные поставщики технологий, а предприятия и экономика региона в целом.

— Можно ли сказать, что заявление ЕАЭС — это пока больше политический документ, чем практический?

— Любые крупные технологические изменения начинаются именно с таких документов.

Невозможно построить цифровую экономику без согласованных принципов и понимания общих целей. Но настоящий результат будет зависеть уже от последующих шагов: развития инфраструктуры, подготовки специалистов, появления совместных проектов и инвестиций в технологии.

Поэтому я бы рассматривала это заявление не как финальную точку, а как старт долгосрочной работы.

— Если подвести итог, какое главное значение имеет это решение для региона?

— Главный смысл заключается в том, что страны ЕАЭС впервые на столь высоком уровне признали: искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов экономической конкурентоспособности.

Еще несколько лет назад в центре внимания были сырье, промышленность и логистика. Сегодня к ним добавляются данные, вычислительные мощности и цифровые технологии.

Именно поэтому вопрос искусственного интеллекта постепенно переходит из сферы технологий в сферу экономической политики и стратегического развития государств.