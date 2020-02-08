Заявление Ассамблеи народа Казахстана по событиям в Жамбылской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана выступила с заявлением по событиям в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».
Заявление Ассамблеи народа Казахстана по событиям в Жамбылской области
События в Кордае откликнулись болью в сердце каждого гражданина страны.
Произошла трагедия – погибли наши граждане.
Ассамблея народа Казахстана приносит искренние соболезнования родным и близких погибших, желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Глава государства дал исчерпывающие поручения по преодолению последствий конфликта.
Мы обращаемся к народу Казахстана с призывом поддержать эти усилия и оказать всяческую поддержку их реализации.
В соответствии с этими поручениями Ассамблея во всех регионах страны организовала разъяснительную работу, собрания с этнокультурными объединениями.
Члены Ассамблеи выражают общее мнение, что преступления не имеют национальности, а все виновные должны быть установлены и понести наказание в соответствии с законом.
Поэтому сегодня самая главная задача - не поддаваться на провокации, не допускать обвинений целых национальностей в проступках, совершенных отдельными представителями.
Ассамблея выражает уверенность в мудрости народа и призывает воздержаться наших граждан, прежде всего, молодых людей от необдуманных слов и дел, способных нанести ущерб миру и согласию в стране, повредить им самим.
Убеждены - народ Казахстана всегда был и останется образцом братского отношения друг к другу,
Во имя общего будущего наших детей мы не должны допустить разжигания национальной розни.
Мы призываем граждан не поддаваться ложным слухам, оказывать содействие органам правопорядка в обеспечении общественной безопасности и спокойствия людей, беречь мир и спокойствие в нашей стране.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.
В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.
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