Заявление Ассамблеи народа Казахстана по событиям в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана выступила с заявлением по событиям в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

Заявление Ассамблеи народа Казахстана по событиям в Жамбылской области

События в Кордае откликнулись болью в сердце каждого гражданина страны.

Произошла трагедия – погибли наши граждане.

Ассамблея народа Казахстана приносит искренние соболезнования родным и близких погибших, желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Глава государства дал исчерпывающие поручения по преодолению последствий конфликта.

Мы обращаемся к народу Казахстана с призывом поддержать эти усилия и оказать всяческую поддержку их реализации.

В соответствии с этими поручениями Ассамблея во всех регионах страны организовала разъяснительную работу, собрания с этнокультурными объединениями.

Члены Ассамблеи выражают общее мнение, что преступления не имеют национальности, а все виновные должны быть установлены и понести наказание в соответствии с законом.

Поэтому сегодня самая главная задача - не поддаваться на провокации, не допускать обвинений целых национальностей в проступках, совершенных отдельными представителями.

Ассамблея выражает уверенность в мудрости народа и призывает воздержаться наших граждан, прежде всего, молодых людей от необдуманных слов и дел, способных нанести ущерб миру и согласию в стране, повредить им самим.

Убеждены - народ Казахстана всегда был и останется образцом братского отношения друг к другу,

Во имя общего будущего наших детей мы не должны допустить разжигания национальной розни.

Мы призываем граждан не поддаваться ложным слухам, оказывать содействие органам правопорядка в обеспечении общественной безопасности и спокойствия людей, беречь мир и спокойствие в нашей стране.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.







