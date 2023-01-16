Заявку на регистрацию «Вкусно - и точка» рассматривают в Казахстане

16 Января 2023, 12:24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заявка на регистрацию товарного знака «Вкусно - и точка» в Казахстане находится на рассмотрении экспертной организации. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в Государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан товарный знак под обозначением «Вкусно - и точка» не зарегистрирован. Однако на рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения «Вкусно – и точка», поданные от имени ООО «Система ПБО», - сообщили в Министерстве юстиции на запрос МИА «Казинформ».

Как проинформировали в ведомстве, государственные реестры объектов промышленной собственности находятся в открытом доступе на сайте www.kazpatent.kz экспертной организации РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК. Заинтересованные лица имеют возможность самостоятельно ознакомиться с поданными заявками и зарегистрированными объектами промышленной собственности.

Также отмечается, что в 2022 году введена «оппозиционная» система по товарным знакам, которая позволяет любому заинтересованному лицу в течение одного месяца с даты публикации сведений о заявке подать в экспертную организацию возражение против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Круг лиц, которые могут направлять возражения, не ограничен. Это могут быть владельцы похожих товарных знаков или компании, которые посчитают, что регистрация товарного знака нарушает их права.

«Вкусно - и точка» - российская сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях сети McDonald’s после ее закрытия в России. Открытие первых ресторанов сети состоялось 12 июня 2022 года.

В начале января стало известно, что сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках.

24 ресторана McDonald’s, принадлежащие ТОО Food Solutions KZ, приостановили работу еще в ноябре 2022 года из-за проблем с поставками.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал уход компании McDonald’s из Казахстана.

В McDonald’s в Казахстане трудятся около двух тысяч человек. Влияние ухода сети ресторанов из страны на рынок труда также прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Фото: vkusnoitochka.ru