РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:06, 31 Май 2024 | GMT +6

    Заявки на отсрочку кредитов подали свыше 45 тысяч жителей Атырауской области

    кредит
    Фото: freepik.com

    Более 45 тысяч жителей Атырауской области подали заявки на отсрочку кредитов. Об этом сообщили в региональном представительстве Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает агентство Kazinform.

    По словам начальника управления региональных представителей в Атырау Асланбека Кабесова, заявки на отсрочку кредитов в банки и микрофинансовые организации поступили от 45 739 тысяч жителей Атырауской области, пострадавших во время паводков. Общая сумма отсроченных займов составила 59 млрд 795 млн тенге.

    - В целом по Казахстану на отсрочку по кредитам поступило заявлений от от 67 949 человек на общую сумму 87 млрд 692 млн тенге. Прием и обработка заявок от пострадавших во время паводков продолжается, - рассказал Асланбек Кабесов.

    Напомним, 7 апреля в Атырауской области был объявлен режим ЧС, в связи с чем некоторые банки второго уровня и микрофинансовые организации предоставили отсрочку на кредиты сроком на 3 месяца лицам, пострадавшим во время паводков.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Экономика Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!