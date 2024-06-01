Заявки на отсрочку кредитов подали свыше 45 тысяч жителей Атырауской области

Более 45 тысяч жителей Атырауской области подали заявки на отсрочку кредитов. Об этом сообщили в региональном представительстве Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает агентство Kazinform.

По словам начальника управления региональных представителей в Атырау Асланбека Кабесова, заявки на отсрочку кредитов в банки и микрофинансовые организации поступили от 45 739 тысяч жителей Атырауской области, пострадавших во время паводков. Общая сумма отсроченных займов составила 59 млрд 795 млн тенге.

- В целом по Казахстану на отсрочку по кредитам поступило заявлений от от 67 949 человек на общую сумму 87 млрд 692 млн тенге. Прием и обработка заявок от пострадавших во время паводков продолжается, - рассказал Асланбек Кабесов.

Напомним, 7 апреля в Атырауской области был объявлен режим ЧС, в связи с чем некоторые банки второго уровня и микрофинансовые организации предоставили отсрочку на кредиты сроком на 3 месяца лицам, пострадавшим во время паводков.