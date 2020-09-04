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Заявки на 257,7 млрд одобрены по программе «7-20-25»
4 Сентября 2020 15:51
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По государственной программе «7-20-25» одобрено свыше 22 тысяч заявок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В рамках реализации программы «7-20-25» на 3 сентября 2020 года принято 38 301 заявок на получение займа на сумму 444,7 млрд тенге. Из них одобрено 22 046 заявок на предоставление займа на сумму 257,7 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе Национального банка РК.
Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.
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