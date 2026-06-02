Заявивший о незаконном удержании призывник из Жетысу объявлен в розыск

Призывник из области Жетысу, история которого получила резонанс в социальных сетях после заявлений о якобы незаконном удержании и принудительном направлении на срочную воинскую службу, объявлен в розыск, передает корреспондент агентства Kazinform.

В областной призывной комиссии сообщили, что молодой человек трижды получал уведомления о необходимости явки, прошел медицинское освидетельствование, был направлен на дополнительное обследование по собственным жалобам на здоровье, а затем самовольно покинул сопровождение и скрылся.

Кроме того, в ведомстве опровергли распространяемую в социальных сетях информацию о якобы незаконном удержании призывника и его принудительном направлении на срочную воинскую службу.

— В соответствии со статьей 30 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» граждане, подлежащие призыву, обязаны являться по вызову местных органов военного управления для прохождения медицинского освидетельствования и рассмотрения материалов призывной комиссией, — сообщили в региональной призывной комиссии.

По данным ведомства, через сервис 1414 гражданину трижды направлялись SMS-уведомления о необходимости явки в отдел по делам обороны — 30 апреля, 4 мая и 21 мая 2026 года. Однако самостоятельно по вызову он не прибыл.

В связи с этим 26 мая сотрудники полиции доставили его в отдел по делам обороны Кербулакского района, где призывник прошел районную медицинскую комиссию.

В ходе мероприятий призыва молодой человек сообщил на видеозаписи, что прибыл для поступления в Военно-техническую школу Министерства обороны РК. Однако проведенная проверка показала, что сведения о подаче им заявления на обучение в информационных системах отсутствуют.

— Таким образом, распространяемые утверждения о том, что гражданин самостоятельно прибыл для поступления в Военно-техническую школу, после чего был якобы принудительно направлен на срочную воинскую службу, не соответствуют действительности, — отметили в призывной комиссии.

Во время прохождения областной медицинской комиссии призывник заявил жалобы на состояние здоровья. В связи с этим его направили в медицинское учреждение для дополнительного обследования и сдачи анализов.

В комиссии подчеркнули, что на момент распространения информации в социальных сетях никаких решений о направлении молодого человека к месту прохождения воинской службы принято не было.

— Напротив, по его собственной просьбе были организованы дополнительные медицинские обследования для объективной оценки состояния здоровья, — сообщили в ведомстве.

После прохождения обследования во время сопровождения обратно на областной сборный пункт гражданин самовольно скрылся и до настоящего времени в местный орган военного управления не прибыл.

По данному факту он объявлен в розыск. Кроме того, ему грозит административная ответственность. Материалы уже направлены в органы внутренних дел для принятия соответствующих мер.

В призывной комиссии также напомнили, что согласно Правилам организации и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу призывники могут находиться на сборных пунктах в период прохождения призывных мероприятий и медицинского освидетельствования. Поэтому утверждения о якобы незаконном удержании на сборном пункте не соответствуют фактическим обстоятельствам.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что согласно статье 648 Кодекса РК об административных правонарушениях уклонение от медицинского освидетельствования, обследования и иных мероприятий, связанных с призывом на воинскую службу, влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

В комиссии подчеркнули, что результаты медицинских комиссий, видеозаписи, данные информационных систем и служебные документы свидетельствуют об отсутствии фактов незаконного удержания гражданина и его принудительного направления на срочную воинскую службу.

— Призываем граждан и пользователей социальных сетей руководствоваться исключительно достоверной и проверенной информацией. Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, дополнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в проектах документов, касающихся очередного призыва на срочную воинскую службу, больше не раскрывается планируемая численность призывников.