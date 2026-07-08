За взяточничество на три года осудили и. о. директора районной больницы в ЗКО

Как стало известно в ходе судебного разбирательства, руководителю больницы было предъявлено обвинение по статье 366 часть 2 Уголовного кодекса РК.

Подсудимый, являясь приравненным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, совершил тяжкое преступление коррупционного характера.

В частности, 6 января 2025 года между больницей и Западно-Казахстанским филиалом ТОО «КДЛ ОЛИМП» был заключен договор об оказании медицинских услуг в качестве совместного исполнителя в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования. 3 ноября того же года был заключен еще один договор с Западно-Казахстанским филиалом ТОО «КДЛ ОЛИМП».

В начале декабря 2025 года временно исполняющий обязанности директора больницы Ж. Нурахунов замыслил получить взятку в виде денег в размере 10% от бюджетных средств, переведенных на счета ЗКФ ТОО «КДЛ ОЛИМП Каспий» и ЗКФ ТОО «КДЛ ОЛИМП» за оказанные медицинские услуги по проведению лабораторных исследований.

После этого, 11 декабря он встретился с исполняющим обязанности директора ЗКФ ТОО «КДЛ ОЛИМП» и ЗКФ ТОО «КДЛ ОЛИМП Каспий» Ж. Амришевым и потребовал взятку на основе указанных условий за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство в размере 10% от общей суммы средств. Тогда Ж. Амришев дал свое согласие.

В результате финансирования из НАО «Фонд социального медицинского страхования» 24–25 декабря 2025 года и 22 января текущего года от больницы на счета ЗКФ ТОО «КДЛ ОЛИМП» и ЗКФ ТОО «КДЛ ОЛИМП Каспий» были переведены за оказанные медицинские услуги по проведению лабораторных исследований бюджетные средства в размере 3 020 410,07 тенге. 10% от этой суммы составили 300 тысяч тенге.

12 мая 2026 года Ж. Амришев понял, что действия Ж. Нурахунова незаконны и обратился с письменным заявлением в департамент КНБ РК по ЗКО.

13 мая текущего года около 18:40 часов Ж. Нурахунов в селе Каратобе получил от Ж. Амришева взятку в значительном размере 300 тысяч тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по оказанию медицинских услуг и общее покровительство.

Ж. Нурахунов приговорен к лишению свободы на три года с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, без конфискации имущества. Вместе с тем, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, должность судьи, должности в органах местного самоуправления и других органах.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что руководителя управления здравоохранения ЗКО временно отстранили от работы.