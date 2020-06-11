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Завышение стоимости строительства автодорог на сумму более 12 млрд тенге выявлено в РК

11 Июня 2020 14:57
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Завышение стоимости строительства автодорог на сумму более 12 млрд тенге выявлено в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фактах завышения стоимости строительства дорог рассказал генеральный директор Национального центра качества дорожных активов Замир Сагинов в ходе прямого включения на площадке Агентства РК по противодействию коррупции в рамках реализации проекта «Сапалы жол - адалдық алаңы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нами была также проведена экспертиза сметной документации на ремонт 2,5 тыс. км дорог, на сумму 135 млрд тенге, по результатам которой было выявлено и исключено завышение стоимости и объемов на 12,5 млрд тенге, или 9% от заявленной суммы», - сказал Замир Сагинов.

Спикер добавил, что учитывая, возложенные на компанию проверочные функции, которые сопряжены с коррупционными рисками, возникла необходимость усиления нулевой терпимости коррупции в самом центре.

«В этой связи проектным офисом проведена работа по внедрению комплаенс-политики и принципов добропорядочности в деятельности Центра качества дорожных активов, которые соответствуют международному стандарту ИСО 37-001, а также внесены изменения в правовые акты по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков», - пояснил Замир Сагинов.


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#Коррупция   #Строительство   #Другие государственные органы   #Дороги  
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Серик Сабеков

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