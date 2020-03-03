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Завскладом колледжа обещала помочь отчисленным студентам в Алматы

3 Марта 2020 20:47
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Завскладом колледжа обещала помочь отчисленным студентам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержана заведующая складом одного из колледжей, которая завладевала деньгами студентов обманным путем. В настоящее время за женщиной уже насчитывается более 20 эпизодов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, подозреваемая 55-летняя гражданка Г., работая заведующим хозяйством учебного заведения, предлагала студентам положительно решить вопросы по их отчислению за несвоевременную оплату за учебу, а также по переводу с платной формы обучения на грант.

«На самом деле «сердобольная» женщина не имела никаких возможностей в решении проблем студентов и по своим услугам обязательства выполнять она не собиралась. Разумеется, услуга была платная и суммы для решения вопросов варьировались в районе от 300 тысяч до 500 тысяч тенге. И без того загнанные в тупик студенты, пытавшиеся удержаться в учебе, находили деньги и с последней надеждой отдавали этой «помощнице». Теперь же всем участникам досудебного производства этот случай, надеюсь, послужит хорошим жизненным уроком. Решать свои проблемы таким способом – незаконно и убыточно», – сообщил начальник Управления полиции Медеуского района Болат Тобыбаев.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В связи с неоднократностью совершенных гражданкой Г. аналогичных деяний, полицейские призывают пострадавших обратиться по телефонам: 254-48-00; 254-48-01 и 254-48-02.



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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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