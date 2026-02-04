Завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России

В сообщении говорится, что заболевшая после возвращения в страну была госпитализирована. Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью тест систем.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, риск распространения инфекции на территории России минимален, поскольку данная лихорадка передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку.

Эндемичными регионами по лихорадке чикунгунья являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго Восточная Азия, Западно-Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. Тем, кто собирается в эти районы рекомендовано пользоваться репеллентами, носить одежду с длинными рукавами и брюки, устанавливать противомоскитные сетки и надкроватные пологи.

Ранее мы писали о новой вспышке лихорадки Чикунгунья на юге Китая.