Завоевавших на чемпионате Азии по легкой атлетике медали спортсменов встретили в Астане
Призеров чемпионата на железнодорожном вокзале тепло встречали представители городского управления физической культуры и спорта и их близкие.
«Я считаю эту победу достижением всего народа Казахстана. Хочу выразить огромную благодарность всем, особенно акимату города Астаны и городскому управлению спорта за поддержку. Выражаю признательность за такую встречу и постоянную поддержку, оказываемую столичным спортсменам», - сказала серебряный призер чемпионата Азии Анастасия Колода.
В этом году с 13 по 16 октября в Кувейте соревновались около 400 легкоатлетов из 30 стран мира. В чемпионате Азии приняли участие 27 спортсменов со всех регионов страны. Среди них и столичные сестры Колода.
В частности, серебряную награду завоевала Анастасия Колода, которая пробежала 400 м с препятствиями. А Екатерина Колода на этой дистанции заняла четвертое место.
По итогам соревнований сборная Казахстана на чемпионате Азии среди юношей до U18 лет завоевала в копилку страны три золотые, три серебряные, одну бронзовую медали, завершив общекомандный зачет на пятом месте.
Фото : gov.kz