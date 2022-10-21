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    18:44, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Завоевавших на чемпионате Азии по легкой атлетике медали спортсменов встретили в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичные сестры Анастасия и Екатерина Колода сегодня вернулись с чемпионата Азии с одной серебряной и одной бронзовой медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Призеров чемпионата на железнодорожном вокзале тепло встречали представители городского управления физической культуры и спорта и их близкие.

    «Я считаю эту победу достижением всего народа Казахстана. Хочу выразить огромную благодарность всем, особенно акимату города Астаны и городскому управлению спорта за поддержку. Выражаю признательность за такую встречу и постоянную поддержку, оказываемую столичным спортсменам», - сказала серебряный призер чемпионата Азии Анастасия Колода.

    В этом году с 13 по 16 октября в Кувейте соревновались около 400 легкоатлетов из 30 стран мира. В чемпионате Азии приняли участие 27 спортсменов со всех регионов страны. Среди них и столичные сестры Колода.

    В частности, серебряную награду завоевала Анастасия Колода, которая пробежала 400 м с препятствиями. А Екатерина Колода на этой дистанции заняла четвертое место.

    По итогам соревнований сборная Казахстана на чемпионате Азии среди юношей до U18 лет завоевала в копилку страны три золотые, три серебряные, одну бронзовую медали, завершив общекомандный зачет на пятом месте.


    Фото : gov.kz




    Теги:
    Спорт Легкая атлетика Астана
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