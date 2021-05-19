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Завод про производству хлопкового масла запустят в Мактаарале

19 Мая 2021 22:31
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Завод про производству хлопкового масла запустят в Мактаарале

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Мактааральском районе Туркестанской области запустят совместный казахстанско-турецкий завод по производству хлопкового масла. Предприятие общей стоимостью 2,152 млрд тенге планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

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Мощность проекта, реализуемого в селе Кокарал сельского округа Мактаарал, составит 3 тыс. тонн масла и 14 тыс. тонн шрота в год. Запланировано создать 48 рабочих мест.

В настоящее время ведется капитальный ремонт здания, завозят оборудование из Турции.

Кроме того, до 2024 года совместно с турецкими предпринимателями запустят текстильную фабрику. Общая стоимость проекта - 6 млрд тенге, мощность - 6600 тонн пряжи, трудоустроят 143 человека. В дальнейшем здесь намерены наладить выпуск одеял и ковров.

Стоит отметить, в целях привлечения инвестиций в 2021-2025 году в Мактааральском районе реализуются 5 проектов с общим объемом инвестиций 10,781 млрд тенге, с созданием более 300 постоянных рабочих мест.





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#Инвестпроекты   #Туркестанская область   #Турция  
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