Завод по производству теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти построят в Актюбиской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области по итальянской технологии построят завод по производству теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти. Об этом сообщил аким региона Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из больших проблем в нашей стране – обработка овечьей шерсти. Куда бы мы ни ездили, какое бы село ни посещали, все задают один вопрос касательно обработки овечьей шерсти. Для решения этой проблемы вместе с итальянской компанией намерены построить завод по производству теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти», - сказал на брифинге в СЦК аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

Глава региона отметил, что акимат намерен собрать до 2 тысяч тонн шерсти у сельчан.

«Об этом все жители сел проинформированы. Планируется до конца этого года реализовать проект и построить завод», - добавил Ералы Тугжанов.

Ранее отмечалось, что Актюбинская область демонстрирует стабильный рост экономики. В реальном секторе обеспечен рост производства в сельском хозяйстве – 100,9%, инвестиций – 111,4%, строительства – 115%, ввода жилья – 101,1%, транспорта и складирования - 113%.