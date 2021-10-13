Завод по производству спецкокса начали строить в Казахстане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области построят завод по производству спецкокса. На площадке АО «Шубарколь комир», входящего в ERG (Евразийская группа), состоялась церемония закладки капсулы, передает МИА «Казинформ».

Новый завод, мощность которого составит 400 тысяч тонн продукции в год, планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Он не только обеспечит внутренние потребности предприятий ERG, а также позволит экспортировать продукцию.

«Строительство завода – это еще один успешный проект, реализованный в рамках программы импортозамещения. В объект планируется вложить 40 миллиардов тенге инвестиций, будет создано 120 рабочих мест, что положительно скажется на развитии региона в целом», – сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

На предприятии также планируется производить угольную смолу и угольное масло в объеме 72 000 тонн в год. По словам президента АО «Шубарколь комир» Рустама Ибрагимова, на производстве будут применены самые современные технологии. Большое внимание уделено вопросу энергосбережения для экономии электрической энергии, тепла и воды.

«Это обеспечит безопасность производства и охрану окружающей среды и будет полностью соответствовать всем нормам законодательства Казахстана», – уточнил он.

Он также пояснил, что все используемые в технологиях водные ресурсы и загрязненные стоки будут очищаться и направляться в оборотную систему водоснабжения.

Член совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов в свою очередь отметил, что с развитием черной металлургии возросла потребность в спецкоксе.

«Строительство завода по производству спецкокса – доказательство того, что «Шубарколь комир» и ERG в целом наращивает свои мощности. Мы сможем увеличить производство продукта с высокой добавленной стоимостью и отказаться от существенной части импорта восстановителя. Тем самым мы повысим процент казахстанской составляющей в феррохроме, который производит наша группа», – сказал он.

Отметим, что спецкокс среднетемпературный (полукокс) является эффективным углеродистым восстановителем при производстве ферросплавов и чистого кремния. Потребность Казахстана в нем, по оценке Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий РК, превышает 1 млн т в год. Новый завод будет построен в рамках госпрограммы импортозамещения, о необходимости развития которой неоднократно говорят Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.