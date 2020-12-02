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Завод по производству российской вакцины построят в Казахстане в ближайшее время - Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
2 Декабря 2020, 17:14
Завод по производству российской вакцины построят в Казахстане в ближайшее время - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пандемия COVID-19 вызвала масштабное потрясение в мировой политике и экономике. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация осложняется ростом взаимных санкций и ограничений, нарастающими торговыми войнами. Вызывает обеспокоенность рост новых глобальных вызовов и угроз, связанных с экстремизмом и терроризмом, наркобизнесом, кибербезопасностью, нелегальной миграции. В этих условиях существенно возрастает роль нашей организации в качестве действенного механизма межгосударственного взаимодействия во имя укрепления мира, обеспечения безопасности и стабильности в обширном регионе», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время выступления в ходе сессии ОДКБ, прошедшей в режиме видеоконференции.

«Пользуясь возможностью, я хотел бы высказать признательность Вам, уважаемый Владимир Владимирович (Путин - прим. авт.), за содействие в преодолении пандемии, в развитии нашей договоренности. В самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины», - сказал Глава государства.

Отметим, что Россия является одной из первых стран, зарегистрировавших вакцину от коронавирусной инфекции. Ранее в Минздраве Казахстана заявляли, что российская вакцина от коронавируса в числе наиболее перспективных.

Напомним, что в 2020 в ОДКБ председательствует Россия. Затем председательство в организации переходит к Таджикистану.

Ранее Президент Казахстана оценил роль российского председательства в организации.


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