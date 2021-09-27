Завод по производству QazVac полностью готов к производству - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал, когда завод по производству казахстанской вакцины в Жамбылской области выйдет на полноценное производство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Происходит на заводе то, что должно происходить на сегодняшний день. То есть, все плановые действия, которые мы должны были сделать на этом заводе, на сегодняшний день проведены. Завершены полностью все монтажные работы, пуско-наладочные работы, валидация чистых помещений. Сегодня полностью прошел обучение и персонал НИИ. Одним словом, сегодня завод полностью готов к производству», - сказал Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции Правительства.

«Вы знаете историю, сначала было 50 тысяч, с апреля мы фактически вышли, апрель-июль, на 100 тысяч, на базе НИИПББ было произведено в августе 650 тысяч доз QazVac. До конца сентября в регионы, наверное, поступит 750 тысяч доз, которые разлиты на заводе. Это говорит о том, что завод уже выходит на определенные мощности», - отмечает заместитель Премьер-Министра.

По словам Ералы Тугжанова, в перспективе завод может полностью обеспечить и внутренний спрос, и даже выйти на экспорт.

Ранее в Минобразования и науки РК рассказали, как разрабатывалась казахстанская вакцина QazVac (QazCovid-in). В апреле 2021 года в Научно-исследовательском институте биологической безопасности вакцину QazCovid-in (QazVac) представили журналистам, а гендиректор НИИ Кунсулу Закарья рассказала о преимуществах казахстанской вакцины от коронавируса.

Что известно о казахстанской вакцине против COVID-19, читайте в нашем материале.







