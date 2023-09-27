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    17:46, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Завод по производству пончиков построит инвестор в СКО

    пончики
    Фото: femalefoodie.com

    В Северо-Казахстанской области российский инвестор построит завод по производству донатов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития на выставке «ИННОПРОМ. КАЗАХСТАН» в Астане ТОО «Управляющая компания СЭЗ «Qyzyljar» и ТОО «Бейкертон» (ОАО «Хлебпром» - Российская Федерация) подписали меморандум о реализации инвестиционного проекта. Он будет реализован на территории специальной экономической зоны. Общая сумма инвестиций составит 37 млрд тенге. Реализация проекта будет проходить в два этапа. Первый планируется в апреле-мае следующего года.

    Переговоры с инвестором шли с 2021-го года. Тогда местные власти сообщали, что на заводе будут созданы 400 рабочих мест. 

    Делегацию Северо-Казахстанской области на выставке «ИННОПРОМ. КАЗАХСТАН» возглавляет заместитель акима Рустем Курманов, участвуют представители девяти предприятий.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Инвестпроекты Россия Строительство
    Автор
    Олеся Жуковень
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