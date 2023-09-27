Завод по производству пончиков построит инвестор в СКО

В Северо-Казахстанской области российский инвестор построит завод по производству донатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития на выставке «ИННОПРОМ. КАЗАХСТАН» в Астане ТОО «Управляющая компания СЭЗ «Qyzyljar» и ТОО «Бейкертон» (ОАО «Хлебпром» - Российская Федерация) подписали меморандум о реализации инвестиционного проекта. Он будет реализован на территории специальной экономической зоны. Общая сумма инвестиций составит 37 млрд тенге. Реализация проекта будет проходить в два этапа. Первый планируется в апреле-мае следующего года.

Переговоры с инвестором шли с 2021-го года. Тогда местные власти сообщали, что на заводе будут созданы 400 рабочих мест.

Делегацию Северо-Казахстанской области на выставке «ИННОПРОМ. КАЗАХСТАН» возглавляет заместитель акима Рустем Курманов, участвуют представители девяти предприятий.