Завод по производству оксида цинка построят в Лисаковске

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Строительство завода по производству оксид цинка и сплавов цинковых литейных в ауле инвестпроектов планирует Челябинский химзавод «Оксид», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акима города Лисаковск Абая Ибраева.

По информации городского акима, с целью привлечения инвестиций и диверсификации структуры промышленной продукции, в городе Лисаковск реализуется ряд крупных инвестпроектов общей стоимостью 1 780,3 млн тенге. На них планируется создать в общей сложности порядка 178 рабочих мест. Среди уже запущенных - ТОО «Азия Алко» по производству спирта стоимостью более 1 млрд тенге. Среди планируемых к вводу - ряд медицинских объектов, супермаркет и развлекательный центр для детей.

«Кроме этого, ведется работа с инвесторами по реализации следующих проектов на общую сумму 5,2 млрд тенге, с созданием 260 рабочих мест. Планируется строительство супермаркета стоимостью порядка 1 млрд тенге. Также ООО «Челябинский химический завод «Оксид» планирует строительство завода по производству оксид цинка и сплавов цинковых литейных. В рамках данного проекта планируется создать порядка 110 рабочих мест. Предполагаемая стоимость - 4,2 млрд тенге»,- сообщил А. Ибраев.

В целях стимулирования развития субъектов предпринимательства акиматом города Лисаковска проводится комплекс мер, направленных на создание благоприятных правовых, экономических, социальных условий и гарантий для реализации предпринимательской инициативы.

«С начала 2023 года в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы одобрено по субсидированию 4 проекта на общую сумму 54,5 млн тенге, гарантировано 3 проекта на сумму 26 млн тенге. Имеется 11 потенциальных участников на общую сумму 132,5 млн тенге»,- заключил он.