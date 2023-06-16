Завод по производству нетканого геотекстиля построят в Атырауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Единственный в Казахстане цех по производству текстильной геосинтетики откроют в этом году в Атырауской области. Об этом сообщил аким Атырауской области Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После запуска полипропиленового завода мы планируем реализовать три проекта по выпуску продукции. Это: текстильная геосинтетика, экструзионная геосинтетика и нетканая геотекстильная ткань», - сказал глава региона на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По данным акимата, в этом году откроется единственный в Казахстане цех по производству текстильной геосинтетики. Стоимость проекта – 2 млрд тенге. Производимый материал будет использоваться для строительства дорог, гидротехники, строительства трубопроводов и складов и в других отраслях промышленности.

Раньше продукция закупалась за границей. Теперь ее будут производить в Атырау для всей страны. Таким образом, отечественным продуктом будет обеспечен не только внутренний рынок, также появится возможность экспорта.

В то же время одним из уникальных проектов, реализуемых в регионе, является цех по производству экструзионной геосинтетики. Стоимость проекта – 3 млрд тенге. Здесь ежегодно будет производиться порядка 10 млн кв. м продукции, включая геоторы,

геомембраны, композитные геоматериалы. Эти материалы используются при строительстве авто- и железнодорожных складов, хранилищ для промышленных отходов, а также при работах по укреплению берегов.

Кроме того, в Атырауской области планируется строительство завода по производству нетканого геотекстиля. Стоимость проекта – 1,3 млрд тенге. На этом производственном объекте будет производиться экспортно-ориентированная нетканая геотекстильная ткань. Этот продукт используется в строительстве автодорог.