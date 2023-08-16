Завод по производству керамических изделий построит австрийская компания в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Международная корпорация «Lasselsberger Group» собирается построить завод по производству керамических изделий в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По сообщению пресс-службы акимата Акмолинской области, на встрече представителей компании с главой региона были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

«Промышленный потенциал у нас высокий, сегодня мы выпускаем около ста процентов подшипников, каждый второй зерноуборочный комбайн, третий килограмм золота, третий кирпич, каждую седьмую тонну урана. Сотрудничаем с 90 странами мира. С Австрией мы работаем. За пять месяцев внешнеторговый оборот составил около пяти миллионов долларов США. Полагаю, что потенциал нашего взаимодействия огромен», - отметил, приветствуя делегацию, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Глава региона подчеркнул заинтересованность в обсуждении вопросов для реализации инвестиционных проектов в области. Ведь международная корпорация «Lasselsberger Group» собирается построить в регионе завод по производству керамических изделий. «Компания имеет 67 производственных предприятий в 17 странах мира и является одной из ведущих компании в Европе по производству сырья, строительных материалов и керамических изделий.

«Ключевое для нас - это керамика и создание производств. Главное — это найти сырье. Мы не компания, которая производит продукцию низкого качества. У нас более 90 заводов по всему миру. Мы работаем по трем направлениям: производим минералы для бумажной продукции, керамики, стекла. Второе направление — это производство керамики и третье направление — это строительные материалы - производим цемент, сухие строительные смеси, клей и многое другое, что необходимо для декорации как внутри, так и снаружи здания», - отметил владелец компании Йозеф Ласселсбергер.

«Такие проекты имеют важное значение для нашей области. Со своей стороны, мы всегда готовы оказывать максимальную поддержку по всем вопросам. Считаю, что проведение подобных встреч укрепляет взаимовыгодное сотрудничество», - добавил напоследок глава региона.