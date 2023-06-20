Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Один из крупнейших производителей стройматериалов в мире германская компания Кнауф запускает в Жамбылской области проект по строительству завода по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, сегодня 20 июня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером в Акорде. По итогам государственного визита подписан ряд меморандумов, документов, соглашений о партнерстве, в числе которых и соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей между акиматом Жамбылской области и ТОО «Кнауф Гипс Тараз».

Имеющая большой опыт в сфере производства строительных материалов компания уже запустила в Алматинской области аналогичный завод ТОО «Кнауф Гипс Капчагай».

По информации пресс-службы главы региона, стоимость проекта, который будет реализован на территории Жамбылского района Жамбылской области товариществом «Кнауф Гипс Тараз», - около 15 млрд тенге. Срок реализации проекта – 2023 - 2026 годы. Планируется создать 100 новых рабочих мест. Произведенную продукцию планируется сбывать на внутреннем рынке. В дальнейшем компания планирует расширить масштабы производства.

В ближайшее время компания планирует инвестировать примерно 60 млн евро в строительство нового завода. На сегодняшний день ТОО «Кнауф Гипс Тараз» разрабатывает проектно-сметную документацию по подведению инфраструктуры. В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 - 2025 годы к предприятию будут подведены линия электропередачи и газопровод.

Помимо этого, инвестиционное соглашение подписано также с германской компанией ТОО «Monterra Qasaqstan» по строительству золотоперерабатывающего завода на территории Кордайского района. На новом комбинате производственной мощностью 10 тысяч килограммов продукции в год будет производиться золотосеребряный сплав Доре. Стоимость проекта – 832 млрд тенге, будет создано 800 новых рабочих мест. Уже ведутся строительно-монтажные работы.

Германская компания «SYBAC SOLAR» планирует реализовать инвестиционный проект по строительству в Жамбылской области солнечной электростанции мощностью 400 МВт.

В Жамбылской области активно развивается производство строительных материалов. В 2017 году в Таразе был запущен завод по производству гипсостроительных смесей ТОО «Alina Taraz Pro», производящий 140 тыс. тонн гипсостроительных смесей в год, проектная стоимость 3,9 млрд тенге. В 2020 году французская компания «Сен-Гобен», специализирующаяся на производстве строительных материалов, приобрела акционерное общество «Жамбылгипс», которое являлось крупным производителем гипсовых сухих строительных смесей и гипсовых строительных плит в Жамбылской области.