Завод по переработке попутного газа месторождения Кашаган построят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Крупный завод по переработке попутного газа месторождения Кашаган построят близ Атырау. Об этом было заявлено в ходе рабочей поездки в Атыраускую область Премьер-Министра РК Аскара Мамина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О вопросах финансирования, мерах государственной поддержки, балансе газа и ожидаемом эффекте от реализации указанного проекта доложили министр национальной экономики Р. Даленов, министр энергетики Н. Ногаев и аким Атырауской области М. Досмухамбетов, руководители государственных органов и национальных компаний.

Проект строительства завода по переработке попутного газа на месторождении Кашаган планируется реализовать до конца 2021 года в Макатском районе Атырауской области, в 12 км к северо-востоку от установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» и 5 км южнее ж/д станции Искене. Проектная мощность – 1 млрд м³ в год. Инвестор — ТОО «GPC Investment». Объем инвестиций — $860 млн.

«Строительство завода по переработке попутного газа на месторождении Кашаган является важным для страны проектом, который позволит повысить производство нефти на месторождении на 12 млн тонн, а также создать 2800 временных (в период строительства) и 600 постоянных (в период эксплуатации) рабочих мест», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что продукция завода будет поставляться как на внутренний, так и внешний рынки.

«С октября прошлого года мы всесторонне изучали данный проект. Сегодняшнее совещание необходимо рассматривать как итоговое в принятии решения о строительстве завода», — подчеркнул А. Мамин.

В рамках рабочей поездки в Атыраускую область Премьер-Министр также посетил предприятия по производству оборудования и комплектующих для нефтегазовой отрасли — ТОО «Каспий Плюс», «International Pipeline Structure Solutions Caspian», «Caspian Contractors Trust Atyrau».