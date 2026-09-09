Завод по переработке 75 тысяч тонн макулатуры в год запустят в Павлодарской области

В Павлодарской области реализуется проект ТОО «QazRoyalPak» по переработке макулатуры. После выхода на проектную мощность предприятие сможет перерабатывать до 75 тыс. тонн бумажных отходов в год, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Стоимость проекта составляет порядка 10,8 млрд теңге. Проект финансируется за счет средств утилизационного платежа, направленных АО «Жасыл даму». Средства освоены в полном объеме.

В настоящее время реализация проекта продолжается в соответствии с графиком. Возведение производственных цехов находится на завершающей стадии, параллельно ведутся работы по устройству фундаментов под оборудование. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

По словам директора ТОО «QazRoyalPak» Гульнары Кайдаровой, реализация проекта позволит существенно расширить производственные возможности предприятия.

— Для нас этот проект является важным этапом развития производства. Увеличение мощностей позволит перерабатывать значительно больший объем макулатуры и более эффективно использовать вторичное сырье в производственном цикле, — отметила Гульнара Кайдарова.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

Реализация проекта позволит создать дополнительные мощности по переработке макулатуры в Павлодарской области и увеличить объемы вовлечения бумажных отходов во вторичный оборот.

— АО «Жасыл даму» за счет средств утилизационного платежа профинансировало 30 проектов на общую сумму около 116 млрд теңге. Реализация таких проектов способствует развитию современной инфраструктуры обращения с отходами, увеличению объемов переработки, сокращению захоронения отходов и вовлечению вторичного сырья в экономический оборот в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, — отметили в Минэкологии РК.

Ранее сообщалось, что около 700 тонн текстиля сдали алматинцы на переработку за год.