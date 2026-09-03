Около 700 тонн текстиля сдали алматинцы на переработку за год

Около 700 тонн текстиля собрали на переработку в Алматы за 2025 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

При этом весной 2026 года отдельные контейнеры для текстиля заполнялись всего за три-семь часов.

По словам автора проекта FABRIQA Дениса Лекомцева, со стороны жителей есть интерес к раздельному сбору одежды.

— Отдельные контейнеры заполнялись за три-семь часов после того, как мы их опустошили. Мы физически не успевали вывозить вещи, — рассказал Денис Лекомцев.

Проект работает в Алматы с февраля 2025 года. Собранный текстиль сортируют, после чего часть вещей направляют на повторное использование или благотворительность, а остальное перерабатывают.

Около 70% собранного текстиля перерабатывается в обтирочный материал для заводов, автосервисов и строительных площадок. Еще около 10% передается на благотворительность, а 1–1,5% вещей возвращаются в повторное использование через секонд-хенды.

Около 18–19% собранного материала переработать не удается. Это сильно поврежденная одежда, обувь в плохом состоянии и посторонние предметы, которые попадают в контейнеры.

По словам Лекомцева, наиболее эффективным остается отдельный сбор текстиля непосредственно возле жилых домов. При этом переработку он считает последним этапом жизненного цикла одежды.

— Главная задача не переработать вещь, а использовать ее повторно и как можно дольше. Переработка — это последняя стадия, когда все остальные возможности уже исчерпаны, — отметил он на брифинге Региональной службы коммуникаций.

По его словам, из старой одежды можно производить нетканые материалы, шумоизоляцию, утеплители, строительные материалы, геотекстиль и наполнители.

Вместе с тем одной из проблем отрасли остается ограниченное количество контейнеров для сбора одежды. С середины мая 2026 года количество контейнеров проекта в Алматы сократилось с 40 до 25. В результате объем сбора снизился до 15–20 тонн в месяц.

При этом значительная часть текстильных отходов, которые попадают в обычные мусорные контейнеры, сегодня не учитывается существующей системой. Одежда быстро теряет возможность повторного использования или переработки: текстиль намокает и загрязняется, а после попадания в мусоровоз восстановить его уже практически невозможно.

В Казахстане создадут новую систему управления отходами.

В каких городах Казахстана хотят построить мусоросжигательные заводы — читайте в материале.