В каких городах Казахстана хотят построить мусоросжигательные заводы

В Казахстане готовятся к реализации проектов по энергетической утилизации отходов — термической переработке мусора с выработкой электроэнергии. Соглашения о реализации таких проектов уже заключены с тремя китайскими инвесторами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов, энергетическая утилизация рассматривается только после сортировки и извлечения полезных фракций. Такой принцип закреплен в Экологическом кодексе с 2021 года.

— Мусоросжигание не должно конкурировать с сортировкой и переработкой, — подчеркивают в ведомстве.

Проекты ориентированы на Астану, Алматы и Шымкент — города с наиболее крупными объемами образования отходов. Интерес к реализации подобных проектов также проявляют инвесторы из Кореи, Японии и Турции.

Необходимость в первую очередь развивать такие объекты в мегаполисах объясняется большим и стабильным потоком отходов. Это позволяет обеспечить загрузку предприятий и увеличить объем вырабатываемой электроэнергии. При этом в Министерстве не исключают использование подобных технологий и в региональных центрах, поскольку в мире существуют установки, рассчитанные на меньшие объемы отходов.

Для Казахстана направление является новым: действующих мусоросжигательных заводов в стране пока нет. Экономика будущих проектов будет строиться прежде всего вокруг реализации произведенной электроэнергии. При этом строительство таких объектов требует значительных капитальных вложений.

Отдельное внимание уделяется экологической безопасности предприятий. По словам замдиректора департамента управления отходами МЭПР РК Аблая Алмуханова, законодательство предусматривает работу заводов по европейским стандартам и оснащение их автоматическими системами мониторинга выбросов.

— Законодательно мы четко предусмотрели, что заводы должны работать по европейским стандартам, с автоматической системой мониторинга выбросов. Большие затраты инвесторов идут именно на очистку, фильтры и другие системы, — пояснил он.

В Министерстве отмечают, что термическая утилизация не означает отказ от сортировки. Перерабатываемые материалы должны быть извлечены из общего потока до попадания отходов в печь. Таким образом, приоритетная последовательность остается прежней: сначала сортировка и извлечение полезного сырья, затем энергетическая утилизация остатка и только после этого — захоронение того, что осталось.

По оценке Министерства экологии, после термической утилизации остается порядка 5–10% первоначального объема отходов. При этом даже появление мусоросжигательных заводов не отменит необходимость полигонов, однако должно изменить их роль в системе обращения с отходами.

Ранее сообщалось, что количество несанкционированных свалок, выявляемых в Казахстане в рамках космического мониторинга, за последние годы сократилось более чем вдвое.