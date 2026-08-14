Число несанкционированных свалок в Казахстане сократилось более чем вдвое

Количество несанкционированных свалок, выявляемых в Казахстане в рамках космического мониторинга, за последние годы сократилось более чем вдвое. В 2025 году было зафиксировано 3 828 таких точек против более восьми тысяч в начале 2020-х годов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спутниковый мониторинг территорий Министерство экологии и природных ресурсов совместно с НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» проводит с 2018 года. Координаты выявленных свалок передаются акиматам для ликвидации и последующего контроля.

В 2025 году из 3 828 выявленных несанкционированных свалок было ликвидировано 3 629, или 95%. В министерстве связывают положительную динамику с усилением контроля и ответственности за нарушения в сфере обращения с отходами.

В марте 2025 года за сброс отходов в неустановленных местах были введены штрафы от 100 до 1 000 МРП, а за повторное нарушение — до 2 000 МРП в зависимости от категории нарушителя. При повторном нарушении также появилась возможность конфискации транспорта, использованного для вывоза отходов.

С марта 2026 года акиматы получили право самостоятельно составлять административные протоколы за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства.

Кроме того, в июне 2026 года была ужесточена ответственность за превышение установленных лимитов, накопление или захоронение отходов без экологического разрешения. За размещение отходов сверх установленного лимита либо без разрешения предусмотрен штраф в размере 10 000% от ставки платы за захоронение.

В стране ежегодно образуется около 4,5 млн тонн твердых бытовых отходов. За последние пять лет этот показатель увеличивается примерно на 200 тыс. тонн в год.