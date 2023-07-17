Завод по переработке 600 тонн мяса в год откроют в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Объем всей сельскохозяйственной продукции в области Абай в июле превысил 475 млрд тенге и увеличился на 3,5%. Доля города Семея –13,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках нацпроекта развития агропромышленного комплекса планируется создать экосистему по производству и переработке мясной продукции, масличных и кормовых культур.

«В области имеется 742 тыс. га посевной площади и 788 тыс. голов крупного рогатого скота, а также 1,3 млн мелкого рогатого скота. В 1 квартале следующего года планируется запуск цеха по производству мясных полуфабрикатов (мясных и рыбных консервов) мощностью 600 тонн в год в промзоне «Өндіріс». Также в следующем году планируется расширить птицефабрику «Semey Qus», реконструировать еще 200 молочно-товарных ферм», - сообщили в акимате.

В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в 24 опорных и спутниковых селах реализуется 55 проектов на сумму 5,6 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что по данным на июль текущего года, в экономику области Абай было инвестировано 327,2 млрд тенге.