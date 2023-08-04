Завод KIA планируется построить в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае при поддержке местных властей корпорацией KIA планируется построить и запустить завод по выпуску автомобилей KIA. Об этом сообщил генеральный директор завода KIA Ким Дэки, который выступил на инвестиционном форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Генеральный директор завода KIA Ким Дэки рассказал о серьезных намерениях компании по тесному сотрудничеству с Казахстаном, который является стратегически важным мостом между Европой и Азией. Отсюда и решение построить первый в Казахстане завод этого бренда.

На планируемом к строительству заводе планируется запустить полный цикл производства автомобилей корейского бренда. На реализацию проекта, по словам Кима Дэка, направят порядка 200 млн долларов, из которых 120 млн пойдет на закуп оборудования, оставшиеся 80 млн - на строительство самого завода.

«Первые работы по строительству начнутся осенью этого года, а уже в августе 2024 года - запланирована установка оборудования. К июню 2025 года корпорация планирует уже запустить полный цикл производства», - отметил Ким Дэки.

Запуск завода, уверены инвесторы и представители местных властей, окажет положительное влияние на экономическое развитие региона.