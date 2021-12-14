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Зависимость от импортных продуктов питания снимут в РК к 2023 году

14 Декабря 2021 10:01
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Зависимость от импортных продуктов питания снимут в РК к 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил положительную динамику реализации инвестпроектов в текущем году во всех регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уже введено в эксплуатацию 266 инвестпроектов АПК на общую сумму 239 млрд тенге, в том числе 36 молочно-товарных ферм, 27 проектов по переработке растениеводческой продукции, 6 мясокомбинатов, 13 птицефабрик. За счет реализации данных проектов импортозависимость за год сокращена на 15%. По молочным продуктам увеличилось отечественное производство с 51,4 до 70%. По колбасным изделиям рост за год с 60,5% до 70%. По мясу птицы - с 58% до 75%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, обеспеченность отечественными яблоками увеличилось с 73% до 80%. Производство сахара выросло с 31,1% до 60%, а объем выращивания рыбы увеличен на 4 тысячи тонн, что составляет прирост за год на 30%.

«Важно не сбавлять текущие темпы и обеспечить своевременную реализацию запланированных проектов текущего и последующих годов. Следует наращивать объемы производства переработанной сельхозпродукции путем стимулирования кластерного развития производства, объединения в сельхозкооперативы мелких производителей и переработчиков. Реализация данных проектов направлена, в первую очередь, для обеспечения продуктовой безопасности страны. В целом до конца 2023 года требуется снять импортозависимость по всем основным продовольственным товарам», - отметил Премьер.

«Параллельно, по мере насыщения внутреннего рынка, важно наращивать объемы экспорта путем расширения географии поставок и видов продукции. Кроме того, необходимо обеспечить доступ к инфраструктуре хранения и логистики, которые занимают основную долю в себестоимости товаров. С учетом роста спроса в мировом рынке на продовольственные товары наша страна имеет реальную возможность стать одним из мировых продуктовых хабов», - заключил А. Мамин.



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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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