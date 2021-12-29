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Зависимость от импорта мясной продукции намерены снизить в СКО

29 Декабря 2021 13:05
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Зависимость от импорта мясной продукции намерены снизить в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году реализовали 27 проектов в сфере животноводства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким области Кумар Аксакалов на итоговом совещании подчеркнул, что агроформирования, имеющие земли, должны заниматься животноводством.

«Развитие животноводства создаст постоянные рабочие места в сельской местности и снизит зависимость от импортной мясной продукции. Мы поставили конкретную цель по развитию молочного хозяйства. Хотя сначала было недопонимание со стороны аграриев, сейчас многие видят эффективность работы. В этом году мы начали строительство 16 ферм, ввели в эксплуатацию 10 комплексов. В следующем году мы планируем построить еще восемь новых ферм», - сказал К.Аксакалов.

Глава региона добавил, что в Акжарском и Уалихановском районах,
где имеются огромные пастбищные земли, необходимо развивать животноводство.

«В этих районах строим две откормочные площадки на 13 тысяч голов крупного рогатого скота. Идет строительство двух птицефабрик мясного направления. Расширили свинокомплекс ТОО «ЕМС-Агро». В результате мощность увеличится с 5 до 10 тысяч тонн мяса в год. В планах – увеличение производства мяса до 20 тысяч тонн. Буквально вчера в Тайыншинском районе с этими же инвесторами мы запустили новый комбикормовый завод на 72 тысячи тонн готовой продукции. Уже поступают заявки от птицефабрик на приобретение продукции», - рассказал К.Аксакалов.

Намерены в регионе развивать овцеводство. В этом году агроформирования приобрели более 13 тысяч голов молодняка овец.

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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Экономика   #Сельское хозяйство   #Итоги 2021 года  
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Автор:

Олеся Жуковень

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