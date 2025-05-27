За выделение денег в LRT я не отвечал — министр промышленности

— Никаким образом я не курировал строительство LRT, у меня были другие функциональные обязанности. Я не занимался ни стройкой, ни транспортом. У меня вопросы были бюджетного финансирования, налоговые вопросы города. Я не курировал подразделения, которые занимаются стройкой или дорогами, — сказал Ерсайын Нагаспаев на брифинге в Правительстве.

Журналисты уточнили: поскольку он отвечал за финансовые вопросы, мог ли он подписывать документы, связанные с LRT?

— Можете поднять документы, за выделение денег на LRT я не отвечал и документы такие не подписывал, — ответил Ерсайын Нагаспаев.

Ранее стало известно о задержании в турецком городе Анталья экс-главы Астана LRT Талгата Ардана.



Кто еще не понес ответственность по делу LRT, узнавал корреспондент агентства Kazinform.