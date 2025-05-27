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    12:42, 27 Май 2025 | GMT +5

    За выделение денег в LRT я не отвечал — министр промышленности

    Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев прокомментировал информацию о своей причастности к затянувшемуся строительству ЛРТ в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ерасайын Нагаспаев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Никаким образом я не курировал строительство LRT, у меня были другие функциональные обязанности. Я не занимался ни стройкой, ни транспортом. У меня вопросы были бюджетного финансирования, налоговые вопросы города. Я не курировал подразделения, которые занимаются стройкой или дорогами, — сказал Ерсайын Нагаспаев на брифинге в Правительстве.

    Журналисты уточнили: поскольку он отвечал за финансовые вопросы, мог ли он подписывать документы, связанные с LRT?

    — Можете поднять документы, за выделение денег на LRT я не отвечал и документы такие не подписывал, — ответил Ерсайын Нагаспаев.

    Ранее стало известно о задержании в турецком городе Анталья экс-главы Астана LRT Талгата Ардана.

    Кто еще не понес ответственность по делу LRT, узнавал корреспондент агентства Kazinform.

    Теги:
    Ерсайын Нагаспаев Правительство РК ЛРТ Министерство промышленности и строительства Финансы и бюджет
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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