30 Июня 2022 22:42

Завезти 20 тыс. голов племенных овец рассчитывают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по региональной программе развития овцеводства в этом году планируют завоз 20 тыс. голов племенных овец, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году через СПК «Солтустик» профинансировали три проекта по развитию овцеводства, завезли 3 тыс. голов скота. Об этом на брифинге службы центральных коммуникаций сообщил глава региона Кумар Аксакалов.

«Овцеводством у нас серьезно никто не занимается. Мало предприятий, которые разводят скот. Поэтому приняли программу по развитию овцеводства до 2026-го года. В этом году планируем завезти еще около 20 тыс. голов. Вообще животноводством мало кто занимается. Мы всегда говорим о том, что надо законодательно закрепить за сельхозтоваропроизводителями обязанность по разведению скота. Сколько людей бы сразу получили круглогодичную работу. Огромные просторы у нас, которые не работают должным образом. При этом умудряемся импортировать мясо в страну. Нужно серьезно работать над созданием животноводческой отрасли, стимулировать, финансировать, чтобы средства были доступны. Это большая задача», - подчеркнул аким области.