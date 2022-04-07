Завезенный случай сибирской язвы зарегистрировали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 26-летний житель Туркестанской области, у которого появились симптомы сибирской язвы, был снят с поезда в Кокшетау. Мужчину и его супругу поместили в центр инфекционных заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного государственного санитарного врача города Кокшетау Каната Искакова, у 26-летнего жителя Туркестанской области поднялась температура в поезде, когда он вместе с супругой ехал на отдых в санаторий Бурабайского района.

«Как оказалось, ранее они со своим другом купили у родственницы мясо - конину. Сначала заболел друг, потом по контакту определили и этого мужчину. Так как инфекционное отделение находится у нас в Кокшетау, вчера его сразу из вагона госпитализировали в инфекционное отделение, состояние средней степени тяжести. Диагноз «Сибирская язва» подтвержден. Кожная форма заболевания. Симптомы проявились у него одного. Но его жена также находится в больнице. Ее тест отрицательный. По вагону определили контактных. Медслужба дала постановление о медицинском наблюдении», - пояснил К. Искаков.

Как добавил собеседник, сибирская язва передается только от животного к человеку при поедании мяса или при разделке туш. Заразиться от больного человека практически невозможно, для этого необходим контакт с кровью больного.