Завершить установку 28 сейсмостанций к 2025 году поручил Президент РК

16 Ноября 2022, 10:46

16 Ноября 2022, 10:46

Завершить установку 28 сейсмостанций к 2025 году поручил Президент РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - К 2025 году завершить установку 28 сейсмостанций с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения Кыргызстана поручил Глава государства. Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал на встрече с общественностью Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Жизненно важное значение для Алматы имеет точное прогнозирование землетрясений и раннее оповещение о них. Поручаю к 2025 году завершить установку 28 сейсмостанций с последующей их интеграцией с системой раннего оповещения Кыргызстана. Кроме того, в городе следует наладить работу интегрированных систем оповещения с возможностью передачи речевых сообщений о чрезвычайных ситуациях. В этой работе предстоит использовать большие данные. Для этого акимату нужно полноценно запустить деятельность ситуационного центра. Он должен агрегировать данные систем видеонаблюдения, дорожного трафика, звонковой активности, социальной инфраструктуры, - сказал Президент.

По словам К. Токаева, идея создания «цифрового двойника» города отвечает современным тенденциям в сфере информационных технологий и лучшим международным практикам.

«В своем сентябрьском Послании я поручил по каждому городу создать функциональные интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей. В Алматы это поручение реализуется в рамках развития «цифрового двойника» и корректировки Генерального плана города. Это хороший пример системного подхода, когда проекты реализуются в увязке друг с другом. Таково, в целом, мое видение ключевых приоритетов развития города на ближайшую перспективу. Все обозначенные сегодня поручения и проекты направлены, прежде всего, на улучшение качества жизни алматинцев, усиление экономического потенциала и повышение привлекательности города. Реализация этих задач будет на моем особом контроле», - подчеркнул Глава государства.

Фото: aa.com.tr

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