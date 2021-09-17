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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:04, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Завершить уборку урожая в Карагандинской области планируют до 10 октября

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аграрии Карагандинской области планируют завершить сбор урожая до 10 октября. На сегодняшний день убрано 90% зерновых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году в Карагандинской области площади посевов сельхозкультур были увеличены на 40 тысяч гектаров. Аграрии региона говорят, что соберут неплохой урожай.

    «При благоприятных погодных условиях уборку зерновых планируется завершить к 25 сентября. На сегодняшний день собрано более 157 тысяч тонн картофеля и 19 тысяч тонн овощей. Уборку картофеля мы завершим до 1 октября, овощей – к 10 октября», – сообщил руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров на онлайн-брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций.

    Также в области заготовлено более 2 тысяч тонн сена, 24 тысячи тонн сенажа, 17 тысяч тонн силоса и 120 тысяч тонн соломы.


    Теги:
    Сельское хозяйство Карагандинская область
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