Завершить уборку урожая в Карагандинской области планируют до 10 октября

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аграрии Карагандинской области планируют завершить сбор урожая до 10 октября. На сегодняшний день убрано 90% зерновых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в Карагандинской области площади посевов сельхозкультур были увеличены на 40 тысяч гектаров. Аграрии региона говорят, что соберут неплохой урожай.

«При благоприятных погодных условиях уборку зерновых планируется завершить к 25 сентября. На сегодняшний день собрано более 157 тысяч тонн картофеля и 19 тысяч тонн овощей. Уборку картофеля мы завершим до 1 октября, овощей – к 10 октября», – сообщил руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров на онлайн-брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций.

Также в области заготовлено более 2 тысяч тонн сена, 24 тысячи тонн сенажа, 17 тысяч тонн силоса и 120 тысяч тонн соломы.