Завершить строительство терминалов в аэропортах трех регионов страны обещают в Минтуризма РК

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев рассказал о реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Министерством на постоянной основе ведется мониторинг реализации инфраструктурных проектов в туризме. По итогам прошлого года завершены 33 проекта на 131 млрд тенге. В 2023 году был завершен ряд проектов по подведению инфраструктуры к «Теплому пляжу» Мангистауской области, — сказал Ермек Маржикпаев на заседании Правительства.





По его словам, в этом году планируется завершение строительства трех терминалов аэропортов в городах Алматы, Шымкент и Кызылорда.

— Это значительно увеличит пассажиропоток и окажет положительное влияние на доступность туристских дестинаций, — добавил министр.





Е. Маржикпаев подчеркнул, что особый акцент направлен на развитие инвестиционного потенциала в туризме.