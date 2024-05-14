Завершить строительство терминалов в аэропортах трех регионов страны обещают в Минтуризма РК
Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев рассказал о реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Министерством на постоянной основе ведется мониторинг реализации инфраструктурных проектов в туризме. По итогам прошлого года завершены 33 проекта на 131 млрд тенге. В 2023 году был завершен ряд проектов по подведению инфраструктуры к «Теплому пляжу» Мангистауской области, — сказал Ермек Маржикпаев на заседании Правительства.
По его словам, в этом году планируется завершение строительства трех терминалов аэропортов в городах Алматы, Шымкент и Кызылорда.
— Это значительно увеличит пассажиропоток и окажет положительное влияние на доступность туристских дестинаций, — добавил министр.
Е. Маржикпаев подчеркнул, что особый акцент направлен на развитие инвестиционного потенциала в туризме.
- В этом году расширен список приоритетных территорий до ТОП-20. Таким образом, во всех регионах определены наиболее перспективные точки роста. В каждой дестинации планируется создать приоритетные туристские территории, — сообщил глава министерства.