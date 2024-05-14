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    10:53, 14 Май 2024 | GMT +6

    Завершить строительство терминалов в аэропортах трех регионов страны обещают в Минтуризма РК

    аэропорт, Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев рассказал о реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Министерством на постоянной основе ведется мониторинг реализации инфраструктурных проектов в туризме. По итогам прошлого года завершены  33 проекта на 131 млрд тенге. В 2023 году был завершен ряд проектов по подведению инфраструктуры к «Теплому пляжу» Мангистауской области, — сказал Ермек Маржикпаев на заседании Правительства. 

    По его словам, в этом году планируется завершение строительства трех терминалов аэропортов в городах Алматы, Шымкент и Кызылорда. 

    — Это значительно увеличит пассажиропоток и окажет положительное влияние на доступность туристских дестинаций, — добавил министр. 

    Е. Маржикпаев подчеркнул, что особый акцент направлен на развитие инвестиционного потенциала в туризме.

     - В этом году расширен список приоритетных территорий до ТОП-20. Таким образом, во всех регионах определены наиболее перспективные точки роста. В каждой дестинации планируется создать приоритетные туристские территории, — сообщил глава министерства. 

    Теги:
    Правительство Туризм Кызылорда Регионы Казахстана Регионы Шымкент Аэропорт Строительство Алматы
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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