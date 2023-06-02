Завершить строительство трех школ планируется в ЗКО до конца этого года

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области в этом году планируется завершить строительство трех школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев на брифинге Службы региональных коммуникаций, все эти три школы – объекты, перешедшие с 2022 года.

В частности, в селе Казталов Казталовского района строительство школы на 600 мест ведет ТОО «Жиенбай». Контрактная стоимость - 2 миллиарда 754,3 миллиона тенге. В ходе строительства, в связи с резким инфляционным повышением цен на строительные материалы, в сметную документацию были внесены поправки. В настоящее время строительство завершено на 90%.

Строительство школы на 108 мест в селе Жулдыз Казталовского района ведет ТОО «Альтаир». Контрактная стоимость - 697,2 миллиона тенге. На сегодняшний день выполнены 40% всех работ.

Кроме того, в 2022 году по линии чрезвычайных происшествий в селе Шалгын Каратобинского района было начато строительство малокомплектной школы на 60 мест. Объект стоимостью 766,8 миллиона тенге начало строить ТОО «Жиенбай». Но договор с подрядчиком был расторгнут. Работы на объекте выполнены лишь на 27%.

По словам А. Антазиева, в этом году на строительство школы в селе Шалгын выделено из местного бюджета 398,7 миллиона тенге, вновь проводятся конкурсные процедуры. Итоги конкурса будут подведены 16 июня, после определения подрядчика начнутся строительно-монтажные работы.

Планируется все три здания сдать в эксплуатацию в третьем квартале текущего года.

В ЗКО за счет компании «КПО б.в.» в 7 районах строятся 15 малокомплектных школ.

Как известно, по поручению Главы государства, в Казахстане начата реализация пилотного национального проекта «Комфортная школа».

Как сообщил руководитель управления строительства, в Западно-Казахстанской области включено в национальный проект строительство 18 школ: в 2023-2024 годах - 9, в 2024-2025 годах - 9. На сегодняшний день подписан консорциальный договор между АО ««Samruk-Kazyna Construction» и акиматом области. По 5 школам определены организации-подрядчики, на объекты доставляется строительная техника и набирается рабочая сила.

По другим 4 школам проводятся повторные конкурсные процедуры. Планируется начать строительные работы в 3-4 кварталах текущего года.

«Конкретно, в городе Уральске будут построены школы №№ 53 и 60, в районе Медколледжа школа № 65. В Борлинском районе на улице М.Иксанова в городе Аксай будет построена школа №1, в 13-м микрорайоне еще одна, и школа в селе Пугачево. В Теректинском районе будет построена новая школа в селе Подстепное вблизи Уральска. В будущем появятся новые школы в селах Достык и Трёкино Байтерекского района. На разработку проектно-сметной документации с целью обеспечения комфортных школ инженерными сетями в областном бюджете предусмотрено 298 миллионов тенге. Сейчас по этим проектам проводятся конкурсные процедуры. По трем из них определены подрядчики», – сказал А. Антазиев.