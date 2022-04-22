Завершить строительство проблемных ЖК в Атырау по примеру Нур-Султана предложил Каирбек Ускенбаев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Прибывший в Атырау министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев вместе с акимом региона Сериком Шапкеновым принял участие во встрече представителей местных исполнительных органов с ассоциацией урбанистов Казахстана Q88 по вопросам развития г. Атырау. Глава МИИР также провел прием граждан, в том числе обманутых дольщиков и многодетных матерей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече Каирбек Ускенбаев напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства министерством и ассоциацией запущена программа «Берекелі бастама», которая предусматривает улучшение инфраструктуры казахстанских городов с учетом предложений граждан.

«Атырау стал одним из первых городов, где стартовала новая программа. От местного населения поступило 45 предложений по улучшению инфраструктуры населенного пункта. Сейчас проводится этап выбора наиболее актуальных инициатив путем голосования самих жителей областного центра. Проекты, получившие наибольшее число голосов, будут включены в дорожную карту по развитию города»,- сказал министр.

Также К. Ускенбаев сообщил, что министерство совместно с ассоциацией урбанистов Q88 занимается совершенствованием казахстанского законодательства по вопросам градостроительства, модернизации СНиП-ов, развития городов и создания инклюзивной городской среды.

«В рамках этого направления готовится большой сборник стандартов комплексного развития территорий и четыре каталога. Выпуск сборника планируется летом этого года. После завершения работы документ будет подписан ведомственным приказом и запущен в работу», - сказал министр.

В ходе посещения региона Каирбек Ускенбаев провел прием граждан. На встречу с министром записались обманутые пайщики ЖСК «Жибек жолы» и «Акмаржан», а также представители группы многодетных матерей.

По итогам встречи с жертвами мошеннических действий руководителей ЖСК Министерством индустрии и инфраструктурного развития предложены пути и механизмы решения сложившейся ситуации. В частности, с учетом опыта города Нур-Султана, предложено создание уполномоченной организации для завершения строительства проблемных объектов с дополнительным привлечением инвесторов.

Вопрос многодетных матерей касался возможности получения в собственность квартир, которые были получены ими на условиях аренды без права выкупа.

Министр ответил, что МИИР РК разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики», которым предусмотрены новые способы обеспечения граждан жильем. В настоящее время документ находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.

Министр планирует ознакомиться с ходом реконструкции автодороги «Атырау – Астрахань».