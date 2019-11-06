Завершить строительство проблемных объектов за 3-4 года пообещали в столичном акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство проблемных объектов в Нур-Султане завершится в ближайшие 3-4 года. Об этом заявили в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из актуальнейших проблем нашего города является долевое строительство. С учетом растущего рынка недвижимости и потребности в ней граждан, долевое строительство является привлекательным для покупателей. Причина - его низкая цена по сравнению со вторичным жильем. В то же время существуют определенные риски. К примеру, долгое ожидание постройки жилого дома или обман со стороны застройщика в результате появления проблемных объектов», - рассказал заместитель акима города Нур-Султана Алтынбек Кайсагалиев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, на сегодня, по результатам работы государственных органов и представителей жилищных строительных кооперативов, удалось ввести в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома и снизить количество проблемных объектов с 51 до 48.

«До конца года планируется ввести в эксплуатацию дополнительно 7 многоквартирных жилых домов. По 19 объектам определены планы действий, где достройка осуществляется дольщиками самостоятельно, путем привлечения инвесторов. 29 особо проблемных объектов (10 394 дольщиков) будут завершены в рамках Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер»», - проинформировал замакима.

В рамках Государственной программы из Национального фонда предусмотрено выделить 40 млрд тенге.

«Уполномоченной организацией акимата ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» освоено 6 млрд тенге, и в текущем году планируется освоение еще 14 млрд тенге. Оставшиеся 20 млрд тенге будут освоены в первом полугодии 2020 года. В ближайшие 3-4 года акиматом планируется завершить строительство проблемных объектов», - сообщил Алтынбек Кайсагалиев.

По данным акимата, в 2019 году планируется завершить строительство 10 объектов, в 2020 году - 20 объектов, в 2021 - 7 объектов, в 2022 – 9 объектов, в 2023 – 4 объекта.