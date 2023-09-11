Завершить реконструкцию котельной «Южная» до октября поручил аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом реконструкции котельной «Южная» в Бостандыкском районе и поручил обеспечить 100% готовность объекта не позднее 1 октября этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект предусматривает замену трех старых водонагревательных котлов на современные и капитальный ремонт одного котла. По словам руководителя городского управления энергетики и водоснабжения Талгата Малыбаева, в настоящее время все технологические работы завершены, продолжаются пусконаладочные работы, включая изоляцию труб газохода, дымохода, ограждение на резервуары хранения мазута, монтаж, а также по благоустройству прилежащей территории.

Ерболат Досаев обратил внимание руководства управления энергетики и водоснабжения на ранее нарушенные сроки завершения работ со стороны подрядной организации и поручил обеспечить 100% готовность объекта не позднее 1 октября этого года. Дело в том, что поставщик ТОО «Силумин-Восток» ранее предоставил пять насосов, у которых моментально перегревались электродвигатели. Их пришлось заменить. Также в прошлом году акимат подал исковое заявление в суд для возврата выплаченной суммы за пять сетевых насосов воды, установленных в рамках рабочего проекта по реконструкции котельной. На сегодня суд завершен в пользу управления энергетики и водоснабжения, ожидается решение суда.

Градоначальник сообщил, что проект по реконструкции котельной увеличит ее мощность на 55 Гкал-час - составит до 190 Гкал-час. Это позволит обеспечить бесперебойным теплом и горячим водоснабжением южную часть города, 200 тысяч потребителей, включая новые жилые комплексы ниже проспекта Аль-Фараби по улицам Гагарина, Розыбакиева, Жарокова.

Аким города также дал ряд поручений касательно качества выполнения строительно-монтажных работ. Он подчеркнул, что контроль за данной работой должен быть постоянным.