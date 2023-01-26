Завершить работу по интеграции инфосистем госорганов до конца года поручено МЦРИАП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил завершить до конца года работу по интеграции информационных систем госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно отходить от практики сбора заявлений и подтверждающих документов, когда необходимая информация уже имеется в базах данных. В рамках проекта «Invisible Government» госорганами должны быть внедрены человекоцентричные подходы, когда услуги оказываются «по умолчанию» проактивно. Одним из таких примеров является реализованный на платформе «Smart Data Ukimet» проект «Цифровая карта семьи», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании коллегии Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

Премьер-Министр уточнил, что данный проект путем внедрения требуемых критериев в системе, позволяет видеть «реальную картину» социально-уязвимых семей и оказывать им адресную социальную помощь в проактивном формате.

«Министерству до конца 1 квартала т.г. необходимо проанализировать и сформировать перечень жизненных ситуаций, которые действительно облегчат жизнь наших граждан на протяжении всего жизненного цикла от рождения до пенсии», - отметил Премьер-Министр.

«Для обеспечения транспарентности и оперативности использования данных «Smart Data Ukimet» уже интегрировала в себе 77 информационных систем. В связи с чем, Министерству до конца текущего года надо завершить работу по интеграции оставшихся 19 информационных систем госорганов», - добавил А.Смаилов.