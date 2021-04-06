Завершить перевод автодорог на самообеспечение поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил до конца текущего года завершить работы по переводу автомобильных дорог на самообеспечение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству индустрии до конца текущего года завершить работы по переводу автомобильных дорог на самообеспечение, с внедрением в промышленную эксплуатацию «платности» на реконструированных участках. Это позволит содержать автодороги в нормативном состоянии», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Кроме того, акиматам областей совместно с НПП «Атамекен» поручено активизировать работу по модернизации объектов придорожного сервиса и приведению их к национальному стандарту.

«В целом все мероприятии, предусмотренные в программе, должны завершиться в установленные сроки», - подчеркнул Аскар Мамин.

Эти вопросы было поручено взять на особый контроль заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру.