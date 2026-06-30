Доходы автоперевозчиков достигли почти 1,5 трлн тенге в 2025 году

За последние пять лет объем транзитных перевозок автотранспортом удвоился и достиг 6 миллионов тонн. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, стране необходимо сосредоточиться на еще одном важнейшем элементе инфраструктурного каркаса — транспортно-логистической отрасли.

— Этот сектор имеет стратегическое значение. Все страны нашего региона уделяют внимание этому направлению, поэтому конкуренция усиливается. Учитывая весомый вклад железнодорожной сферы в грузоперевозки, большое внимание уделяется строительству и модернизации новых магистралей и вокзалов, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Так, в прошлом году было запущено движение на вторых путях участка Достык — Мойынты и обводной линии Алматы. В текущем году завершается строительство железнодорожных линий Мойынты — Кызылжар и Дарбаза — Мактаарал, а в следующем году будет введена магистраль Бахты — Аягоз.

Президент также напомнил о необходимости модернизации автомобильной инфраструктуры.

— Мы должны выполнить задачу по улучшению автомобильных трасс. Только в прошлом году начались работы по ремонту 13 тысяч километров дорог, из которых 6 тысяч километров были введены в эксплуатацию. Столь масштабная работа была проведена впервые в истории страны. Модернизация автомобильных пунктов пропуска должна быть завершена в следующем году, — сказал Глава государства.

По словам Токаева, предпринимаемые меры уже дают результаты.

— За последние пять лет объем транзитных перевозок автотранспортом удвоился и достиг шести миллионов тонн. Доходы автоперевозчиков по итогам прошлого года составили полтора триллиона тенге, что практически соизмеримо с показателями железнодорожного транспорта. Все это говорит об огромном потенциале отечественной отрасли автомобильных перевозок. Поэтому таких предпринимателей следует всемерно поддерживать, — подчеркнул Президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил, что Казахстан приступает к реализации масштабного Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, на который в текущем году предусмотрено свыше 1 трлн тенге.