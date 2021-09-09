РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:04, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Завершить модернизацию гидрометеослужбы страны призывают в Сенате

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Ахылбек Куришбаев поднял вопрос о необходимости создания новой системы ведения сельского хозяйства, адаптированного к погодным условиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам сенатора, нынешний засушливый год показал уязвимость и зависимость сельского хозяйства от погодных условий. Он также подчеркнул, что ни в одной технологически развитой аграрной стране, где происходят подобные природные катаклизмы урожайность не снижается так, как в Казахстане.

    «Необходимо, наконец, завершить модернизацию гидрометеослужбы страны. Из-за отсутствия точного прогноза погоды наши аграрии не могут определиться с оптимальными сроками посева. Депутаты уже не раз поднимали вопрос о развитии отечественной селекции сортов. А эти сорта можно создать только на основе современных биотехнологических методов. Однако вопросы финансирования таких исследований пока не решены», - заявил сенатор в своем депзапросе на пленарном заседании Палаты.

    Ахылбек Куришбаев озвучил конкретные механизмы решения проблем в сфере сельского хозяйства. Он считает, что необходима детальная агрохимическая картограмма полей. Кроме того, сенатор предложил усовершенствовать систему страхования в сельском хозяйстве и увеличить площади орошаемых земель.

    Также сенатор отметил, что очень важно проводить обучение фермеров. Поэтому Ахылбек Куришбаев подчеркнул необходимость организации центров распространения аграрных знаний. В Казахстане таких центров имеется всего 25, а в США и Канаде - свыше 2-3 тысяч.

    Теги:
    Правительство Сенат Сельское хозяйство Правительство РК Парламент Казгидромет Астана
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!