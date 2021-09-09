Завершить модернизацию гидрометеослужбы страны призывают в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Ахылбек Куришбаев поднял вопрос о необходимости создания новой системы ведения сельского хозяйства, адаптированного к погодным условиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам сенатора, нынешний засушливый год показал уязвимость и зависимость сельского хозяйства от погодных условий. Он также подчеркнул, что ни в одной технологически развитой аграрной стране, где происходят подобные природные катаклизмы урожайность не снижается так, как в Казахстане.

«Необходимо, наконец, завершить модернизацию гидрометеослужбы страны. Из-за отсутствия точного прогноза погоды наши аграрии не могут определиться с оптимальными сроками посева. Депутаты уже не раз поднимали вопрос о развитии отечественной селекции сортов. А эти сорта можно создать только на основе современных биотехнологических методов. Однако вопросы финансирования таких исследований пока не решены», - заявил сенатор в своем депзапросе на пленарном заседании Палаты.

Ахылбек Куришбаев озвучил конкретные механизмы решения проблем в сфере сельского хозяйства. Он считает, что необходима детальная агрохимическая картограмма полей. Кроме того, сенатор предложил усовершенствовать систему страхования в сельском хозяйстве и увеличить площади орошаемых земель.

Также сенатор отметил, что очень важно проводить обучение фермеров. Поэтому Ахылбек Куришбаев подчеркнул необходимость организации центров распространения аграрных знаний. В Казахстане таких центров имеется всего 25, а в США и Канаде - свыше 2-3 тысяч.