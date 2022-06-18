18 Июня 2022 01:19

Завершился визит Главы государства в Санкт-Петербург

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Визит Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург завершился. Президентский борт вылетел в столицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев прибыл по приглашению Владимира Путина в Санкт-Петербург в четверг, 16 июня, для участия в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме.

В пятницу в первой половине дня Глава государства провел двусторонние встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Главой Башкортостана Радием Хабировым.

Во второй половине дня Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума на тему «Новый мир – новые возможности».

Наряду с лидером Казахстана, в ходе пленарной сессии также выступили Президент России Владимир Путин и в режиме видеоконференцсвязи Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. Кроме того, видеообращение к участникам форума направил Председатель КНР Си Цзиньпин.

После пленарного заседания 25-го Петербургского международного экономического форума, которое продлилось почти 4 часа, Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным.

В ходе беседы лидеры двух стран обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере.