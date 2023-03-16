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Завершился рабочий визит Президента РК в Турцию

16 Марта 2023, 21:40
Завершился рабочий визит Президента РК в Турцию Фото: t.me/aqorda_resmi

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Завершился рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Как сообщалось, Президент Казахстана принял участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств. Кроме того, Глава государства в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.


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