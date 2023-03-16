Завершился рабочий визит Президента РК в Турцию

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Завершился рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Как сообщалось, Президент Казахстана принял участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств. Кроме того, Глава государства в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



