21 Июля 2022 16:08

Завершился рабочий визит Президента Казахстана в Кыргызстан

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - Завершился рабочий визит Президента Казахстана в Кыргызстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ№1».

Президент РК принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Выступая на встрече, Касым-Жомарт Токаев озвучил несколько предложений для развития региона и сотрудничества стран в разных сферах.

По итогам встречи в Чолпон-Ате было принято Совместное заявление Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, одобрены Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, Региональная программа «Зеленая повестка» для Центральной Азии. Кроме того, согласован Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке и начата процедура его подписания. Также подписано Решение глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий президента Международного фонда спасения Арала.

В завершение визита Касым-Жомарт Токаев посетил дом-музей Мухтара Ауэзова, расположенный в городе Чолпон-Ата. В доме-музее Президент открыл бюст Мухтара Ауэзова и оставил запись в книге почетных гостей.

Фото: t.me/bort_01